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Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Лечче
Парма - Лечче: обзор матча 15 августа 2021
Парма
15.08.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Лечче
7'
Х. Брунетта
9'
М. Кода
40'
А. Туйя
76'
М. Кода
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Парма - Лечче
81'
Замена
А. Калабрези
️️️️
В. Жандре
81'
Замена
Д. Бьоркенгрен
️️️️
Ж. Маер
76'
ГОЛ! 1:3!
М. Кода
Замена
Б. Балог
️️️️
Л. Валенти
73'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Бенедичак
70'
60'
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
60'
Замена
Л. Паганини
️️️️
М. Оливьери
Замена
Д. Тутино
️️️️
Д. Ман
60'
Желтая карточка
С. Сом
58'
46'
Желтая карточка
М. Оливьери
40'
ГОЛ! 1:2!
А. Туйя
Пас отдал
Ж. Маер
27'
Желтая карточка
В. Жандре
9'
ГОЛ! 1:1!
М. Кода
Пас отдал
М. Оливьери
ГОЛ! 1:0!
Х. Брунетта
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
20
Франко Васкес
АП
11
Хуан Брунетта
АП
27
Деннис Ман
ПВ
24
Станко Юрич
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лечче
22
Габриэл
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Парма
16
Мартин Турк
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
16
Гастон Бругман
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Лечче
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
1
Марко Блеве
ЦФ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
6
Джон Бьоркенгрен
ЦФ
3-1-3-2
91
Коломби
5
Гальоло
5
Валенти
71
Осорио
19
Сом
20
Васкес
11
Брунетта
27
Ман
9
Бенедичак
24
Юрич
3-2-2-3
22
Габриэл
13
Туйя
15
Лучионе
15
Жандре
29
Бли
23
Юльманн
21
Хельгасон
37
Маер
9
Кода
99
Оливьери
4
Вера
5
Валенти
40
Балог
40
Балог
5
Валенти
9
Бенедичак
45
Инглесе
45
Инглесе
9
Бенедичак
27
Ман
99
Тутино
99
Тутино
27
Ман
21
Хельгасон
7
Стрефецца
7
Стрефецца
21
Хельгасон
15
Жандре
33
Калабрези
33
Калабрези
15
Жандре
99
Оливьери
7
Паганини
7
Паганини
99
Оливьери
37
Маер
6
Бьоркенгрен
6
Бьоркенгрен
37
Маер
Остались в запасе
Парма
Лечче
16
Мартин Турк
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
16
Гастон Бругман
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
1
Марко Блеве
ЦФ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
16
Гастон Бругман
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
Остались в запасе
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
1
Марко Блеве
ЦФ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Парма - Лечче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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