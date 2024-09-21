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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Парма
Лечче - Парма: обзор матча 21 сентября 2024
Лечче
21.09.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Парма
32'
П. Доргу
59'
Н. Крстович
90+3'
П. Альмквист
90+5'
А. Эно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Парма
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
А. Эно
Пас отдал
А. Хадж Мохамед
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
П. Альмквист
Пас отдал
А. Хадж Мохамед
Замена
А. Пельмар
️️️️
А. Галло
86'
Желтая карточка
Х. Рафья
84'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Т. Моренте
75'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Ю. Рамадани
75'
67'
Замена
А. Эно
️️️️
Й. Осорио
65'
Замена
П. Альмквист
️️️️
В. Михаила
65'
Замена
А. Хадж Мохамед
️️️️
Эрнани
Замена
Л. Банда
️️️️
А. Ребич
65'
Замена
Б. Пьерре
️️️️
Л. Кулибали
64'
ГОЛ! 2:0!
Н. Крстович
59'
56'
Красная карточка
М. Кансельери
Желтая карточка
К. Гашпар
54'
Желтая карточка
П. Доргу
51'
Красная карточка
Ф. Жилберт
47'
37'
Замена
М. Кансельери
️️️️
С. Сом
ГОЛ! 1:0!
П. Доргу
Пас отдал
Ю. Рамадани
32'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К)
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
10
Адриан Бернабе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ламек Банда
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
13
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
6
Башкиротто
20
Рамадани
29
Кулибали
9
Ребич
20
Моренте
90
Крстович
4-1-2-2-1
1
Сузуки
26
Кулибали
40
Балог
71
Осорио
15
Дель Прато
19
Сом
10
Бернабе
23
Эрнани
27
Ман
7
Михаила
14
Бонни
25
Галло
3
Пельмар
3
Пельмар
25
Галло
29
Кулибали
44
Пьерре
44
Пьерре
29
Кулибали
20
Моренте
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
20
Моренте
20
Рамадани
24
Рафья
24
Рафья
20
Рамадани
9
Ребич
19
Банда
19
Банда
9
Ребич
71
Осорио
18
Эно
18
Эно
71
Осорио
19
Сом
22
Кансельери
22
Кансельери
19
Сом
23
Эрнани
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
23
Эрнани
7
Михаила
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Михаила
Остались в запасе
Лечче
Парма
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Лечче - Парма
4
1
1
Всего ударов по воротам
14
24
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
12
Нарушения
12
11
Офсайды
4
1
Количество передач
320
529
Сейвы
8
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
11
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.9
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
- : -
06.12.2026
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
3 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Виа Дель Маре
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