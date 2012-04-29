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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Парма
Лечче - Парма: обзор матча 29 апреля 2012
Лечче
29.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Парма
84'
Н. Томович
67'
С. Джовинко
78'
Г. Палетта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Парма
Вторая желтая
А. Эспозито
+1
ГОЛ! 1:2!
Н. Томович
Пас отдал
Д. Ди Микеле
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
С. Джовинко
ГОЛ! 0:2!
Г. Палетта
Желтая карточка
М. Гобби
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
А. Эспозито
ГОЛ! 0:1!
С. Джовинко
Замена
Н. Паварини
️️️️
А. Миранте
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Жонатан
Замена
К. Ободо
️️️️
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
Р. Фелчер
Замена
К. Ободо
️️️️
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Л. Мильонико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Рольф Фелчер
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Массимо Гобби
ЦП
2
Жонатан
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-5-2
81
Бенасси
4
Томович
13
Мильонико
28
Эспозито
26
Блази
91
Бертолаччи
29
Джиакомацци
3
Ди Маттео
82
Дельвеккио
10
Ди Микеле
10
Муриэль
4-4-2
83
Миранте
80
Валиани
29
Палетта
6
Лукарелли
29
Фелчер
2
Жонатан
14
Галлоппа
18
Гобби
10
Вальдес
10
Флоккари
21
Джовинко
91
Бертолаччи
10
Ободо
10
Ободо
91
Бертолаччи
10
Муриэль
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Муриэль
83
Миранте
1
Паварини
1
Паварини
83
Миранте
21
Джовинко
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
21
Джовинко
2
Жонатан
14
Биабиани
14
Биабиани
2
Жонатан
Остались в запасе
Лечче
Парма
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Остались в запасе
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Лечче - Парма
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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