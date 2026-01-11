Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Иттифак» – «Аль-Халидж»: прогноз и ставки на матч 12 января 2026 с коэффициентом 2

11 января 2026 10:00
Аль-Иттифак - Халидж
12 янв. 2026, понедельник 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Аль-Иттифака»
Сделать ставку

Матч 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Халиджем» обещает стать одним из самых результативных в туре. Обе команды проводят яркий отрезок сезона, стабильно забивают и при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Турнирная мотивация присутствует у обоих соперников: хозяева ведут борьбу за места в верхней части таблицы, гости стараются закрепиться в первой десятке.

«Аль-Иттифак»

Команда подходит к встрече в отличной форме. «Аль-Иттифак» не проигрывает в семи матчах подряд и стабильно отличается результативностью – забивает в восьми турах кряду. В последних пяти матчах команда отметилась 13 голами, демонстрируя агрессивный атакующий стиль. При этом оборона не всегда надежна: 7 пропущенных мячей за тот же период. Лидером атаки остается Джорджиньо Вейналдум, который регулярно определяет темп игры и завершает атаки.

«Аль-Халидж»

Гости также делают ставку на атаку. В последних пяти матчах «Аль-Халидж» забил 11 мячей, а Джошуа Кинг является одним из самых результативных игроков лиги. Однако оборона команды остается проблемной: 10 пропущенных голов за пять игр и серия из 11 матчей с пропущенными мячами. Даже уверенная победа над «Дамаком» не скрыла системных ошибок при игре без мяча, что особенно заметно в выездных встречах.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 8 турах подряд
  • В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает «Аль-Халидж» в 3 последних очных встречах

«Аль-Халидж»

  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Уступал «Аль-Иттифаку» в 3 последних очных матчах

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
8
Забитых мячей
5
1.6
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Иттифак
1 : 2
12.01.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
02.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Халидж
1 : 2
07.12.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
0 : 2
15.02.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
24.08.2023
Халидж

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Аль-Халидж»

Исходя из текущей формы команд, матч должен пройти в высоком темпе. «Аль-Иттифак» выглядит более сбалансированным и стабилен в домашних играх, тогда как «Аль-Халидж» компенсирует проблемы в обороне активной атакой. Очные встречи также складываются в пользу хозяев. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на результат «Аль-Иттифака» в сочетании с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Иттифака» – коэффициент 2
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

2.00
Победа «Аль-Иттифака»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Иттифак
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 