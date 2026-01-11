Матч 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Халиджем» обещает стать одним из самых результативных в туре. Обе команды проводят яркий отрезок сезона, стабильно забивают и при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Турнирная мотивация присутствует у обоих соперников: хозяева ведут борьбу за места в верхней части таблицы, гости стараются закрепиться в первой десятке.
«Аль-Иттифак»
Команда подходит к встрече в отличной форме. «Аль-Иттифак» не проигрывает в семи матчах подряд и стабильно отличается результативностью – забивает в восьми турах кряду. В последних пяти матчах команда отметилась 13 голами, демонстрируя агрессивный атакующий стиль. При этом оборона не всегда надежна: 7 пропущенных мячей за тот же период. Лидером атаки остается Джорджиньо Вейналдум, который регулярно определяет темп игры и завершает атаки.
«Аль-Халидж»
Гости также делают ставку на атаку. В последних пяти матчах «Аль-Халидж» забил 11 мячей, а Джошуа Кинг является одним из самых результативных игроков лиги. Однако оборона команды остается проблемной: 10 пропущенных голов за пять игр и серия из 11 матчей с пропущенными мячами. Даже уверенная победа над «Дамаком» не скрыла системных ошибок при игре без мяча, что особенно заметно в выездных встречах.
Факты о командах
«Аль-Иттифак»
- Не проигрывает в 7 последних матчах
- Забивает в 8 турах подряд
- В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Побеждает «Аль-Халидж» в 3 последних очных встречах
«Аль-Халидж»
- Пропускает в 11 из 13 последних матчей
- В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 10 из 12 последних матчей
- Уступал «Аль-Иттифаку» в 3 последних очных матчах