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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Халидж
Аль-Иттифак - Халидж: обзор матча 24 августа 2023
Аль-Иттифак
24.08.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Халидж
50'
Витиньо
29'
Ф. Мартинш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Халидж
90'
+8
Замена
Х. Аль-Маджхад
️️️️
М. Аль-Хабрани
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
М. Дембеле
90'
+6
Желтая карточка
А. Абдулла Азази
79'
75'
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
М. Хамзи
Замена
М. Аль-Кувайкиби
️️️️
Витиньо
74'
74'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Шериф
60'
Замена
Б. Аль-Мутайри
️️️️
О. Аль-Уда
ГОЛ! 1:1!
Витиньо
50'
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
Б. Эздемир
46'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
45'
+5
Желтая карточка
Д. Хендри
39'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мартинш
Пас отдал
М. Шериф
19'
Желтая карточка
И. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Омар Аль-Уда
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
10
Мохамед Шериф
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Иттифак
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЦЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
4-1-2-1-2
48
Виктор
12
Аль-Хавсави
32
Тиссеран
13
Хендри
70
Хатиб
3
Эздемир
14
Хендерсон
11
Азази
11
Витиньо
19
Квайсон
9
Дембеле
4-1-1-1-3
23
Сехич
2
Аль-Уда
17
Лопес
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
5
Ву-Ен
77
Саид
10
Мартинш
15
Хамзи
7
Родригес
10
Шериф
3
Эздемир
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
3
Эздемир
9
Дембеле
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
9
Дембеле
11
Витиньо
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
11
Витиньо
2
Аль-Уда
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
2
Аль-Уда
15
Хамзи
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
15
Хамзи
3
Аль-Хабрани
17
Аль-Маджхад
17
Аль-Маджхад
3
Аль-Хабрани
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Халидж
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЦЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
50
Раед Озайби
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЦЗ
38
Мохаммед Аль-Досари
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттифак - Халидж
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
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