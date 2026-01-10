11 января в Менхенгладбахе пройдет матч 16 тура Бундеслиги, в котором «Боруссия М» примет «Аугсбург». Команды находятся в нижней половине таблицы и решают схожие задачи – набрать очки, чтобы отдалиться от зоны вылета. Форма соперников оставляет вопросы, а очные встречи последних сезонов складываются в пользу гостей, что добавляет интриги предстоящему противостоянию.

«Боруссия М»

Хозяева переживают сложный отрезок. После 15 туров «Боруссия М» набрала 16 очков и занимает 12 место, однако команда проиграла три матча подряд. В атаке заметен спад – всего 3 гола в последних пяти играх, тогда как оборона регулярно допускает ошибки. За этот же период команда пропустила 10 мячей, в среднем по два за игру, что делает ее одной из самых уязвимых на данном отрезке чемпионата.

«Аугсбург»

«Аугсбург» располагается на 15 позиции с 14 очками и также не отличается результативностью. В последних пяти матчах команда забила лишь 3 гола, но при этом относительно надежно действует в обороне, пропустив 4 мяча. Несмотря на слабые гостевые результаты и три подряд поражения на выезде, «Аугсбург» традиционно успешно играет против «Боруссии М», побеждая в трех последних очных встречах.

Факты о командах

«Боруссия М»

12 место, 16 очков после 15 туров

3 поражения подряд в чемпионате

В среднем 0.60 забитого и 2.00 пропущенного гола за последние 5 матчей

Пропускает в 3 матчах подряд

«Аугсбург»