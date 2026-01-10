Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Боруссия М» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 11 января 2026 с коэффициентом 2

10 января 2026 11:00
Боруссия М - Аугсбург
11 янв. 2026, воскресенье 17:30 | Германия. Бундеслига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку

11 января в Менхенгладбахе пройдет матч 16 тура Бундеслиги, в котором «Боруссия М» примет «Аугсбург». Команды находятся в нижней половине таблицы и решают схожие задачи – набрать очки, чтобы отдалиться от зоны вылета. Форма соперников оставляет вопросы, а очные встречи последних сезонов складываются в пользу гостей, что добавляет интриги предстоящему противостоянию.

«Боруссия М»

Хозяева переживают сложный отрезок. После 15 туров «Боруссия М» набрала 16 очков и занимает 12 место, однако команда проиграла три матча подряд. В атаке заметен спад – всего 3 гола в последних пяти играх, тогда как оборона регулярно допускает ошибки. За этот же период команда пропустила 10 мячей, в среднем по два за игру, что делает ее одной из самых уязвимых на данном отрезке чемпионата.

«Аугсбург»

«Аугсбург» располагается на 15 позиции с 14 очками и также не отличается результативностью. В последних пяти матчах команда забила лишь 3 гола, но при этом относительно надежно действует в обороне, пропустив 4 мяча. Несмотря на слабые гостевые результаты и три подряд поражения на выезде, «Аугсбург» традиционно успешно играет против «Боруссии М», побеждая в трех последних очных встречах.

Факты о командах

«Боруссия М»

  • 12 место, 16 очков после 15 туров
  • 3 поражения подряд в чемпионате
  • В среднем 0.60 забитого и 2.00 пропущенного гола за последние 5 матчей
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Аугсбург»

  • 15 место, 14 очков
  • Забивает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за последние 5 матчей
  • Побеждает «Боруссию М» в 3 последних очных встречах

Личные встречи
31% (9)
31% (9)
38% (11)
46
Забитых мячей
42
1.59
В среднем за матч
1.45
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  4:4
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
4 : 0
11.01.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
0 : 3
22.02.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
2 : 1
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 2
21.01.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
4 : 4
19.08.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
2 : 0
27.05.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
1 : 0
25.01.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
3 : 2
12.02.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 0
18.09.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3 : 1
12.03.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
1 : 1
21.11.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
2 : 3
29.02.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
5 : 1
06.10.2019
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
2 : 0
26.01.2019
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
1 : 1
01.09.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
2 : 0
20.01.2018
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2 : 2
26.08.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
1 : 1
06.05.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1 : 0
17.12.2016
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 2
28.02.2016
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
4 : 2
23.09.2015
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
1 : 3
23.05.2015
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
2 : 1
20.12.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
1 : 2
08.03.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
2 : 2
27.09.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 0
19.04.2013
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1 : 1
25.11.2012
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
0 : 0
28.04.2012
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
1 : 0
10.12.2011
Боруссия М
Показать все

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Аугсбург»

С учетом слабой результативности обеих команд и проблем «Боруссии М» в атаке, игра вряд ли получится открытой. «Аугсбург» постарается действовать прагматично и воспользоваться ошибками соперника, тогда как хозяева будут осторожны после серии неудач. Высокой результативности ждать не стоит.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 2
  • Двойной шанс: «Аугсбург» не проиграет – коэффициент 1.75

2.00
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Аугсбург Боруссия М
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 