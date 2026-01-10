Финал Суперкубка Испании пройдет 11 января и подарит болельщикам очередное «эль класико». «Барселона» подходит к решающему матчу в идеальном состоянии, демонстрируя безупречную игру в обороне и стабильную реализацию моментов. «Реал» также находится в отличной форме, регулярно забивает и уверенно проходит соперников, но по качеству защиты выглядит менее надежно. Финал ожидается напряженным, с высоким темпом и моментами у обоих ворот.

«Барселона»

Каталонцы разгромили «Атлетик» в полуфинале со счетом 5:0 и продлили победную серию до девяти матчей. За последние пять игр «Барселона» забила 13 мячей и не пропустила ни одного, что подчеркивает баланс между атакой и обороной. Команда уверенно контролирует темп и эффективно использует пространство, особенно в матчах против топ-соперников.

«Реал»

Мадридцы обыграли «Атлетико» со счетом 2:1 и также идут на серии из пяти побед подряд. В последних пяти матчах «Реал» забил 14 голов, однако регулярно допускает ошибки у своих ворот. В матчах против «Барселоны» команда почти всегда находит путь к голу, но сдержать атаки соперника удается нечасто.

Факты о командах

«Барселона»

Побеждает в 9 матчах подряд

Не пропускает в 5 последних играх

В среднем 2.60 гола за матч за последние 5 встреч

Забивает в 10 последних матчах против «Реала»

«Реал»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 6 играх подряд

В среднем 2.80 гола за матч за последние 5 встреч

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

Форма «Барселоны» выглядит более цельной, особенно с учетом идеальной обороны на текущем отрезке. «Реал» способен навязать борьбу и забить, но именно каталонцы выглядят более стабильными в ключевых фазах игры. В финале решающим фактором может стать контроль мяча и дисциплина в защите.

Рекомендованные ставки: