«Барселона» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 11 января 2026 с коэффициентом 1.85

10 января 2026 11:16
Барселона - Реал
11 янв. 2026, воскресенье 22:00 | Суперкубок Испании, Финал
Перейти в онлайн матча
Финал Суперкубка Испании пройдет 11 января и подарит болельщикам очередное «эль класико». «Барселона» подходит к решающему матчу в идеальном состоянии, демонстрируя безупречную игру в обороне и стабильную реализацию моментов. «Реал» также находится в отличной форме, регулярно забивает и уверенно проходит соперников, но по качеству защиты выглядит менее надежно. Финал ожидается напряженным, с высоким темпом и моментами у обоих ворот.

«Барселона»

Каталонцы разгромили «Атлетик» в полуфинале со счетом 5:0 и продлили победную серию до девяти матчей. За последние пять игр «Барселона» забила 13 мячей и не пропустила ни одного, что подчеркивает баланс между атакой и обороной. Команда уверенно контролирует темп и эффективно использует пространство, особенно в матчах против топ-соперников.

«Реал»

Мадридцы обыграли «Атлетико» со счетом 2:1 и также идут на серии из пяти побед подряд. В последних пяти матчах «Реал» забил 14 голов, однако регулярно допускает ошибки у своих ворот. В матчах против «Барселоны» команда почти всегда находит путь к голу, но сдержать атаки соперника удается нечасто.

Факты о командах

«Барселона»

  • Побеждает в 9 матчах подряд
  • Не пропускает в 5 последних играх
  • В среднем 2.60 гола за матч за последние 5 встреч
  • Забивает в 10 последних матчах против «Реала»

«Реал»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 6 играх подряд
  • В среднем 2.80 гола за матч за последние 5 встреч
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
49% (32)
15% (10)
35% (23)
127
Забитых мячей
100
1.95
В среднем за матч
1.54
6:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
3 : 2
11.01.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Реал
2 : 1
26.10.2025
Барселона
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
4 : 3
11.05.2025
Реал
Испания. Кубок, Финал
Барселона
3 : 2
26.04.2025
Реал
Суперкубок Испании, Финал
Реал
2 : 5
12.01.2025
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Реал
0 : 4
26.10.2024
Барселона
Товарищеские матчи,
Барселона
2 : 1
04.08.2024
Реал
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 2
21.04.2024
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Реал
4 : 1
14.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
1 : 2
28.10.2023
Реал
Товарищеские матчи,
Реал
0 : 3
30.07.2023
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
0 : 4
05.04.2023
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
2 : 1
19.03.2023
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
0 : 1
02.03.2023
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Реал
1 : 3
15.01.2023
Барселона
Испания. Примера, 9 тур
Реал
3 : 1
16.10.2022
Барселона
Товарищеские матчи,
Реал
0 : 1
24.07.2022
Барселона
Испания. Примера, 29 тур
Реал
0 : 4
20.03.2022
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Барселона
2 : 3
12.01.2022
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
24.10.2021
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 1
10.04.2021
Барселона
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
1 : 3
24.10.2020
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
2 : 0
01.03.2020
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
0 : 0
18.12.2019
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
0 : 1
02.03.2019
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
0 : 3
27.02.2019
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
1 : 1
06.02.2019
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
5 : 1
28.10.2018
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 2
06.05.2018
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
0 : 3
23.12.2017
Барселона
Суперкубок Испании,
Реал
2 : 0
17.08.2017
Барселона
Суперкубок Испании,
Барселона
1 : 3
13.08.2017
Реал
Международный кубок чемпионов,
Реал
2 : 3
30.07.2017
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Реал
2 : 3
23.04.2017
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
1 : 1
03.12.2016
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
1 : 2
02.04.2016
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
0 : 4
21.11.2015
Барселона
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
2 : 1
22.03.2015
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
3 : 1
25.10.2014
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Барселона
1 : 2
16.04.2014
Реал
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 4
23.03.2014
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
2 : 1
26.10.2013
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
2 : 1
02.03.2013
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
1 : 3
26.02.2013
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
1 : 1
30.01.2013
Барселона
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
2 : 2
07.10.2012
Реал
Суперкубок Испании,
Реал
2 : 1
30.08.2012
Барселона
Суперкубок Испании,
Барселона
3 : 2
24.08.2012
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
1 : 2
21.04.2012
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
2 : 2
26.01.2012
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
1 : 2
19.01.2012
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 3
11.12.2011
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
3 : 2
18.08.2011
Реал
Суперкубок Испании, Финал
Реал
2 : 2
14.08.2011
Барселона
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Барселона
1 : 1
03.05.2011
Реал
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Реал
0 : 2
27.04.2011
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Реал
1 : 0
20.04.2011
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Реал
1 : 1
16.04.2011
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
5 : 0
29.11.2010
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Реал
0 : 2
10.04.2010
Барселона
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 0
29.11.2009
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2 : 6
02.05.2009
Барселона
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
2 : 0
13.12.2008
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал
4 : 1
07.05.2008
Барселона
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
0 : 1
23.12.2007
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

Форма «Барселоны» выглядит более цельной, особенно с учетом идеальной обороны на текущем отрезке. «Реал» способен навязать борьбу и забить, но именно каталонцы выглядят более стабильными в ключевых фазах игры. В финале решающим фактором может стать контроль мяча и дисциплина в защите.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.70

Автор: Ланьков Роман
Суперкубок Испании Реал Барселона
