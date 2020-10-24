Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 24 октября 2020
Барселона
24.10.2020, суббота, 17:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 3
Завершен
Реал
8'
А. Фати
5'
Ф. Вальверде
63'
С. Рамос (П)
90'
Л. Модрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
Желтая карточка
Л. Месси
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:3!
Л. Модрич
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Ж. Альба
87'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Педри
82'
Замена
Тринкау
️️️️
С. Бускетс
82'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Фати
82'
81'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
68'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
67'
Травма
Ф. Вальверде
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Рамос
Желтая карточка
Ж. Альба
62'
43'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Начо
42'
Травма
Начо
37'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
К. Лангле
29'
19'
Желтая карточка
Каземиро
ГОЛ! 1:1!
А. Фати
Пас отдал
Ж. Альба
8'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вальверде
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-2-3
33
Нето
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
11
Коутиньо
31
Фати
10
Месси
4-1-2-2-1
1
Куртуа
6
Начо
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
8
Педри
10
Дембеле
10
Дембеле
8
Педри
18
Альба
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
18
Альба
31
Фати
7
Гризманн
7
Гризманн
31
Фати
5
Бускетс
7
Тринкау
7
Тринкау
5
Бускетс
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
8
Вальверде
20
Модрич
20
Модрич
8
Вальверде
6
Начо
17
Васкес
17
Васкес
6
Начо
Остались в запасе
Барселона
Реал
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Барселона - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Реал
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
09:36
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
Вчера, 13:19
1
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
Вчера, 13:19
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+