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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 03 декабря 2016
Барселона
03.12.2016, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Реал
53'
Л. Суарес
90'
С. Рамос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
90'
ГОЛ! 1:1!
С. Рамос
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
Х. Маскерано
89'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Неймар
87'
86'
Замена
М. Диас
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
С. Бускетс
83'
80'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Замена
А. Туран
️️️️
А. Гомеш
78'
77'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Л. Суарес
75'
66'
Замена
Каземиро
️️️️
Иско
Замена
А. Иньеста
️️️️
И. Ракитич
60'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
53'
Желтая карточка
Неймар
28'
13'
Желтая карточка
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
20
Гомеш
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-1-2-2
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
8
Ковачич
14
Модрич
17
Васкес
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
20
Гомеш
66
Туран
66
Туран
20
Гомеш
11
Ракитич
8
Иньеста
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
4
Суарес
4
Суарес
10
Неймар
9
Бензема
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Бензема
22
Иско
5
Каземиро
5
Каземиро
22
Иско
8
Ковачич
9
Диас
9
Диас
8
Ковачич
Остались в запасе
Барселона
Реал
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Барселона - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Камп Ноу
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