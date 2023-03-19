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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 19 марта 2023
Барселона
19.03.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Реал
45'
С. Роберто
90+2'
Ф. Кессье
9'
Р. Араухо (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Реал
90'
+6
Желтая карточка
Д. Себальос
Желтая карточка
А. Фати
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кессье
Пас отдал
А. Бальде
90'
+2
Замена
А. Фати
️️️️
Гави
90'
+1
Желтая карточка
А. Бальде
90'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
83'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
С. Роберто
77'
76'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Вальверде
76'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
76'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Э. Камавинга
69'
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
С. Роберто
65'
62'
Замена
Родриго
️️️️
Т. Кроос
62'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Начо
ГОЛ! 1:1!
С. Роберто
45'
Желтая карточка
Рафинья
33'
18'
Желтая карточка
Начо
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Гави
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
15
Кристенсен
33
Араухо
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
6
Гави
11
Рафинья
9
Левандовски
4-4-1-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
6
Начо
6
Камавинга
8
Кроос
8
Вальверде
14
Модрич
7
Винисиус
9
Бензема
6
Роберто
19
Кессье
19
Кессье
6
Роберто
6
Гави
31
Фати
31
Фати
6
Гави
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
6
Начо
23
Менди
23
Менди
6
Начо
6
Камавинга
14
Чуамени
14
Чуамени
6
Камавинга
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
8
Вальверде
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Кроос
11
Родриго
11
Родриго
8
Кроос
Остались в запасе
Барселона
Реал
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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