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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 02 апреля 2016
Барселона
02.04.2016, суббота, 21:30
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Реал
56'
Ж. Пике
62'
К. Бензема
85'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
90'
+1
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
83'
Вторая желтая
С. Рамос
78'
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
74'
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Желтая карточка
И. Ракитич
58'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
Пас отдал
И. Ракитич
56'
Желтая карточка
Х. Маскерано
29'
Желтая карточка
Л. Суарес
27'
17'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
10'
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-3-1
1
Браво
10
Алвес
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
11
Ракитич
8
Иньеста
5
Бускетс
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-2
1
Навас
14
Карвахаль
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
5
Каземиро
18
Бэйл
8
Кроос
14
Модрич
9
Бензема
7
Роналду
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
Остались в запасе
Барселона
Реал
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Барселона - Реал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD, Матч ТВ
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