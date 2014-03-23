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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 23 марта 2014
Реал
23.03.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 29 тур
3 : 4
Завершен
Барселона
20'
К. Бензема
22'
К. Бензема
56'
К. Роналду (П)
7'
А. Иньеста
41'
Л. Месси
63'
Л. Месси (П)
83'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
Замена
А. Мората
️️️️
Л. Модрич
89'
Желтая карточка
Л. Модрич
87'
Желтая карточка
К. Роналду
85'
Желтая карточка
Х. Алонсо
84'
Замена
Иско
️️️️
А. Ди Мария
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Л. Месси
77'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Фабрегас
67'
Замена
Педро
️️️️
Неймар
64'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Р. Варан
️️️️
К. Бензема
64'
63'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Л. Месси
Красная карточка
С. Рамос
62'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Роналду
56'
Желтая карточка
Пепе
42'
42'
Желтая карточка
С. Фабрегас
41'
ГОЛ! 2:2!
Л. Месси
Желтая карточка
А. Ди Мария
34'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Иньеста
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-3
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
4
Фабрегас
10
Месси
8
Иньеста
10
Неймар
9
Бензема
19
Варан
19
Варан
9
Бензема
11
Ди Мария
22
Иско
22
Иско
11
Ди Мария
10
Модрич
21
Мората
21
Мората
10
Модрич
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
4
Фабрегас
4
Санчес
4
Санчес
4
Фабрегас
Остались в запасе
Реал
Барселона
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Реал - Барселона
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
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