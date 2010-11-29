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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 29 ноября 2010
Барселона
29.11.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
5 : 0
Завершен
Реал
10'
Хави
18'
Педро
55'
Д. Вилья
58'
Д. Вилья
90+1'
Жеффрен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
Желтая карточка
Хави
+3
+3
Красная карточка
С. Рамос
ГОЛ! 5:0!
Жеффрен
Пас отдал
Б. Кркич
+1
Замена
Жеффрен
️️️️
Педро
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Желтая карточка
К. Пуйоль
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Марсело
ГОЛ! 4:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
И. Касильяс
ГОЛ! 3:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Л. Диарра
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Д. Вилья
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
В. Вальдес
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Д. Вилья
18'
ГОЛ! 1:0!
Хави
Пас отдал
А. Иньеста
10'
Травма
В. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
8
Иньеста
6
Хави
5
Бускетс
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
9
Педро
9
Жеффрен
9
Жеффрен
9
Педро
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
7
Вилья
9
Кркич
9
Кркич
7
Вилья
12
Марсело
5
Арбелоа
5
Арбелоа
12
Марсело
10
Озил
19
Диарра
19
Диарра
10
Озил
Остались в запасе
Барселона
Реал
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Барселона - Реал
5
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая); "НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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