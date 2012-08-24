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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 24 августа 2012
Барселона
24.08.2012, пятница, 00:30
Суперкубок Испании
3 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Реал
57'
Педро
70'
Л. Месси (П)
78'
Хави
55'
К. Роналду
85'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Реал
Замена
Ж. Альба
️️️️
Педро
87'
85'
ГОЛ! 3:2!
А. Ди Мария
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
83'
82'
Замена
Марсело
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 3:1!
Хави
Пас отдал
А. Иньеста
78'
Травма
Педро
76'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Месси
70'
65'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Кальехон
61'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
Х. Маскерано
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
51'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Х. Маскерано
45'
44'
Желтая карточка
А. Арбелоа
11'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
(К)
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
4-1-2-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
39
Альбиоль
17
Коэнтрау
3
Алонсо
7
Кальехон
28
Хедира
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
9
Педро
18
Альба
18
Альба
9
Педро
6
Хави
4
Фабрегас
4
Фабрегас
6
Хави
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
10
Озил
12
Марсело
12
Марсело
10
Озил
7
Кальехон
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Кальехон
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Барселона
Реал
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Барселона - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"Россия 2" 00:25 (прямая) "Спорт 1" 00:25 (прямая)
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