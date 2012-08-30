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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 30 августа 2012
Реал
30.08.2012, четверг, 00:30
Суперкубок Испании
2 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Барселона
11'
Г. Игуаин
19'
К. Роналду
45'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Барселона
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Озил
83'
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
82'
81'
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
79'
75'
Замена
А. Сонг
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
С. Рамос
73'
Желтая карточка
С. Хедира
63'
50'
Желтая карточка
Ж. Пике
45'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Желтая карточка
А. Арбелоа
37'
32'
Замена
М. Монтойя
️️️️
А. Санчес
28'
Красная карточка
Адриано
Желтая карточка
Пепе
21'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
С. Хедира
19'
13'
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Пепе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-3-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
10
Озил
10
Модрич
10
Модрич
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
4
Санчес
33
Монтойя
33
Монтойя
4
Санчес
5
Бускетс
8
Сонг
8
Сонг
5
Бускетс
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Реал - Барселона
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Россия 2" 00:20 (прямая) "Спорт 1" 00:25 (прямая)
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