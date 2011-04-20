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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 20 апреля 2011
Реал
20.04.2011, среда, 23:30
Испания. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Барселона
103'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Барселона
Вторая желтая
А. Ди Мария
120'
+1
120'
Замена
Максвелл
️️️️
Адриано
Замена
Э. Гарай
️️️️
Р. Карвалью
120'
117'
Желтая карточка
Адриано
108'
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Бускетс
106'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Вилья
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Хедира
104'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
103'
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Э. Адебайор
Замена
Э. Адебайор
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Пепе
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Пепе
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
7
Роналду
4-3-2-1
13
Пинто
10
Алвес
17
Максвелл
3
Пике
3
Адриано
8
Иньеста
6
Хави
5
Бускетс
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
6
Карвалью
24
Гарай
24
Гарай
6
Карвалью
28
Хедира
23
Гранеро
23
Гранеро
28
Хедира
10
Озил
25
Адебайор
25
Адебайор
10
Озил
5
Бускетс
20
Кейта
20
Кейта
5
Бускетс
7
Вилья
17
Афеллай
17
Афеллай
7
Вилья
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Антонио Адан
ВР
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Барселона
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Месталья
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