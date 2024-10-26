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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 26 октября 2024
Реал
26.10.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
54'
Р. Левандовски
56'
Р. Левандовски
77'
Л. Ямаль
84'
Рафинья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Барселона
90'
Желтая карточка
Гави
Желтая карточка
Э. Милитао
87'
87'
Замена
Гави
️️️️
Педри
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
86'
84'
ГОЛ! 0:4!
Рафинья
Пас отдал
И. Мартинес
82'
Желтая карточка
И. Пенья
Желтая карточка
Винисиус
80'
77'
ГОЛ! 0:3!
Л. Ямаль
Пас отдал
Рафинья
Замена
Б. Диас
️️️️
Э. Камавинга
77'
75'
Желтая карточка
И. Мартинес
69'
Желтая карточка
Ж. Кунде
65'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
М. Касадо
Замена
Л. Модрич
️️️️
О. Чуамени
63'
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Бальде
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Касадо
46'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Ф. Лопес
43'
Желтая карточка
М. Касадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Пенья
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
6
Камавинга
21
Диас
21
Диас
6
Камавинга
8
Педри
6
Гави
6
Гави
8
Педри
7
Лопес
21
де Йонг
21
де Йонг
7
Лопес
6
Касадо
20
Ольмо
20
Ольмо
6
Касадо
Остались в запасе
Реал
Барселона
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Реал - Барселона
2
5
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
17
Офсайды
12
1
Количество передач
311
447
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.48
2.45
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 2
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Реал
Барселона
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