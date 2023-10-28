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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 28 октября 2023
Барселона
28.10.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Реал
6'
И. Гюндоган
68'
Д. Беллингем
90+2'
Д. Беллингем
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Реал
90'
+5
Замена
Л. Васкес
️️️️
Винисиус
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Беллингем
Пас отдал
Л. Модрич
Замена
Рафинья
️️️️
Ж. Феликс
77'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Ж. Канселу
76'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Ф. Лопес
72'
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Беллингем
63'
Замена
Хоселу
️️️️
Родриго
63'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Ф. Торрес
61'
60'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
52'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Ф. Менди
Желтая карточка
Ф. Торрес
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Лопес
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ПЗ
79
Жоау Феликс
ЛП
7
Фермин Лопес
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
6
Гави
ЦП
2
Жоау Канселу
ПП
14
Ферран Торрес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
13
Кепа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Винисиус
ЛФ
11
Родриго
ЦФ
8
Федерико Вальверде
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-4-1
1
тер Стеген
3
Бальде
26
Мартинес
15
Кристенсен
33
Араухо
7
Лопес
79
Феликс
20
Гюндоган
6
Гави
2
Канселу
14
Торрес
4-1-2-3
13
Кепа
26
Карвахаль
22
Рюдигер
5
Алаба
23
Менди
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Кроос
8
Вальверде
11
Родриго
7
Винисиус
7
Лопес
21
Ромеу
21
Ромеу
7
Лопес
2
Канселу
10
Ямаль
10
Ямаль
2
Канселу
79
Феликс
11
Рафинья
11
Рафинья
79
Феликс
14
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
14
Торрес
23
Менди
6
Камавинга
6
Камавинга
23
Менди
8
Кроос
14
Модрич
14
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
17
Васкес
17
Васкес
7
Винисиус
11
Родриго
13
Хоселу
13
Хоселу
11
Родриго
Остались в запасе
Барселона
Реал
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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