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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 10 апреля 2010
Реал
10.04.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
33'
Л. Месси
56'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
Желтая карточка
Э. Гарай
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Р. Маркес
️️️️
Г. Милито
Травма
Г. Милито
Травма
Педро
Замена
Рауль
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
А. Иньеста
️️️️
Максвелл
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Гути
️️️️
Марсело
ГОЛ! 0:2!
Педро
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Максвелл
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Хави
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Травма
К. Роналду
20'
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Алонсо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
5
Фернандо Гаго
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
14
Гути
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Касильяс
24
Гарай
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
5
Арбелоа
5
Гаго
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
7
Роналду
3-2-3-2
26
Вальдес
10
Алвес
22
Милито
3
Пике
5
Пуйоль
17
Максвелл
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
9
Педро
10
Месси
12
Марсело
14
Гути
14
Гути
12
Марсело
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
7
Рауль
8
ван дер Ваарт
22
Милито
4
Маркес
4
Маркес
22
Милито
17
Максвелл
8
Иньеста
8
Иньеста
17
Максвелл
Остались в запасе
Реал
Барселона
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Барселона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
\"НТВ+ Спорт\" 23:55 (прямая)
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