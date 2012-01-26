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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 26 января 2012
Барселона
26.01.2012, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Реал
43'
Педро
45+3'
Д. Алвес
68'
К. Роналду
72'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Реал
+2
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Э. Гранеро
Вторая желтая
С. Рамос
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Замена
Х. Маскерано
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 2:2!
К. Бензема
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Кака
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ! 2:0!
Д. Алвес
+3
+1
Желтая карточка
И. Касильяс
Желтая карточка
Л. Месси
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
Травма
А. Иньеста
Желтая карточка
Л. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Пинто
22
Абидаль
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
4
Фабрегас
4
Санчес
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
3
Алонсо
19
Диарра
10
Озил
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
4
Санчес
14
Маскерано
14
Маскерано
4
Санчес
4
Фабрегас
6
Алькантара
6
Алькантара
4
Фабрегас
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
19
Диарра
23
Гранеро
23
Гранеро
19
Диарра
10
Кака
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Кака
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Барселона
Реал
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Барселона - Реал
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 00:55 (прямая)
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