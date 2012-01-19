Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 19 января 2012
Реал
19.01.2012, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Барселона
12'
К. Роналду
48'
К. Пуйоль
76'
Э. Абидаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Барселона
+1
Замена
И. Куэнка
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Хави
Замена
Адриано
️️️️
А. Санчес
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Пепе
Желтая карточка
К. Пуйоль
ГОЛ! 1:2!
Э. Абидаль
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Игуаин
Замена
М. Озил
️️️️
Л. Диарра
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 1:1!
К. Пуйоль
Пас отдал
Хави
20'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Пепе
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПЗ
3
Пепе
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
4-1-2-3
12
Касильяс
17
Коэнтрау
93
Рамос
6
Карвалью
34
Алтынтоп
3
Пепе
3
Алонсо
19
Диарра
7
Роналду
9
Игуаин
9
Бензема
4-4-1-1
13
Пинто
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
22
Абидаль
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
4
Фабрегас
10
Месси
4
Санчес
3
Пепе
23
Гранеро
23
Гранеро
3
Пепе
19
Диарра
10
Озил
10
Озил
19
Диарра
9
Игуаин
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Игуаин
4
Санчес
3
Адриано
3
Адриано
4
Санчес
6
Хави
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Хави
4
Фабрегас
7
Куэнка
7
Куэнка
4
Фабрегас
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Виктор Вальдес
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-Плюс Футбол-2" 01:00 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Барселона
Игрок «Реала» раздает деньги в Кот-д’Ивуаре
11:09
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Игрок «Реала» раздает деньги в Кот-д’Ивуаре
11:09
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+