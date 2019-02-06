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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 06 февраля 2019
Барселона
06.02.2019, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Реал
57'
Малком
6'
Л. Васкес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Реал
Желтая карточка
А. Видаль
87'
83'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Васкес
Замена
К. Аленья
️️️️
Малком
75'
64'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Винисиус
63'
Замена
Каземиро
️️️️
М. Льоренте
Замена
А. Видаль
️️️️
И. Ракитич
63'
Замена
Л. Месси
️️️️
Ф. Коутиньо
63'
Желтая карточка
Ж. Альба
60'
57'
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ! 1:1!
Малком
57'
Желтая карточка
Л. Суарес
55'
Желтая карточка
Н. Семеду
43'
10'
Желтая карточка
С. Рамос
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Артур
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Лионель Месси
ПВ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
4-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
6
Артур
5
Бускетс
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Малком
9
Суарес
4-3-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
14
Льоренте
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
10
Малком
10
Аленья
10
Аленья
10
Малком
11
Ракитич
23
Видаль
23
Видаль
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
10
Месси
11
Коутиньо
17
Васкес
10
Асенсио
10
Асенсио
17
Васкес
14
Льоренте
5
Каземиро
5
Каземиро
14
Льоренте
7
Винисиус
18
Бэйл
18
Бэйл
7
Винисиус
Остались в запасе
Барселона
Реал
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Сантьяго Солари
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Сантьяго Солари
Статистика матча Барселона - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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