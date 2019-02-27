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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 27 февраля 2019
Реал
27.02.2019, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Барселона
50'
Л. Суарес
69'
Р. Варан (АГ)
73'
Л. Суарес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Барселона
86'
Замена
Артур
️️️️
С. Бускетс
81'
Желтая карточка
Н. Семеду
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
81'
78'
Замена
А. Видаль
️️️️
Л. Суарес
75'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Дембеле
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Каземиро
75'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Суарес
Желтая карточка
Каземиро
72'
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Варан
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Л. Васкес
68'
65'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Л. Васкес
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
4-1-2-2-1
1
Навас
3
Регилон
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Вальверде
5
Каземиро
17
Васкес
18
Бэйл
18
Бэйл
17
Васкес
10
Дембеле
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Дембеле
5
Бускетс
6
Артур
6
Артур
5
Бускетс
9
Суарес
23
Видаль
23
Видаль
9
Суарес
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Солари
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Помощники судьи:
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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