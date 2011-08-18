Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 18 августа 2011
Барселона
18.08.2011, четверг, 01:00
Суперкубок Испании, Финал
3 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Реал
15'
А. Иньеста
45'
Л. Месси
88'
Л. Месси
20'
К. Роналду
82'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Реал
Красная карточка
Д. Вилья
+5
+5
Красная карточка
М. Озил
+3
Красная карточка
Марсело
Желтая карточка
В. Вальдес
+2
ГОЛ! 3:2!
Л. Месси
Пас отдал
Адриано
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Бускетс
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Педро
ГОЛ! 2:2!
К. Бензема
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
Замена
Адриано
️️️️
Д. Вилья
Замена
Г. Игуаин
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Марсело
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Пике
Желтая карточка
Хави
Желтая карточка
С. Хедира
20'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Л. Месси
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
7
Вилья
3
Адриано
3
Адриано
7
Вилья
9
Педро
4
Фабрегас
4
Фабрегас
9
Педро
5
Бускетс
20
Кейта
20
Кейта
5
Бускетс
28
Хедира
12
Марсело
12
Марсело
28
Хедира
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Игуаин
11
Ди Мария
Остались в запасе
Барселона
Реал
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Барселона - Реал
3
1
2
5
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19 августа, 17:45 (запись)
Новости команд
Все
Барселона
Реал
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+