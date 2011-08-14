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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 14 августа 2011
Реал
14.08.2011, воскресенье, 23:55
Суперкубок Испании, Финал
2 : 2
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Барселона
13'
М. Озил
54'
Х. Алонсо
36'
Д. Вилья
45'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Барселона
+3
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
+1
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Педро
️️️️
Д. Вилья
Замена
Ж. Пике
️️️️
Адриано
Замена
Х. Кальехон
️️️️
С. Хедира
Замена
Хави
️️️️
Т. Алькантара
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 2:2!
Х. Алонсо
Пас отдал
Пепе
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
ГОЛ! 1:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
С. Хедира
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Пас отдал
К. Бензема
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
26
Виктор Вальдес
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
93
Рамос
3
Пепе
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
22
Абидаль
14
Маскерано
3
Адриано
20
Кейта
8
Иньеста
6
Алькантара
10
Месси
4
Санчес
7
Вилья
11
Ди Мария
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
11
Ди Мария
28
Хедира
7
Кальехон
7
Кальехон
28
Хедира
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
3
Адриано
3
Пике
3
Пике
3
Адриано
6
Алькантара
6
Хави
6
Хави
6
Алькантара
7
Вилья
9
Педро
9
Педро
7
Вилья
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
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