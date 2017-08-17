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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 17 августа 2017
Реал
17.08.2017, четверг, 00:01
Суперкубок Испании
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Барселона
4'
М. Асенсио
39'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
Х. Маскерано
89'
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
80'
78'
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Альба
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
М. Асенсио
75'
72'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Гомеш
Замена
Каземиро
️️️️
М. Ковачич
62'
50'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ж. Пике
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
8
Ковачич
14
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
14
Маскерано
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
18
Альба
6
Роберто
20
Гомеш
11
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
10
Асенсио
19
Эрнандес
19
Эрнандес
10
Асенсио
8
Ковачич
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
18
Альба
12
Динь
12
Динь
18
Альба
3
Пике
27
Семеду
27
Семеду
3
Пике
20
Гомеш
10
Деулофеу
10
Деулофеу
20
Гомеш
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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