Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 13 августа 2017
Барселона
13.08.2017, воскресенье, 23:00
Суперкубок Испании
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Реал
77'
Л. Месси (П)
50'
Ж. Пике (АГ)
80'
К. Роналду
90'
М. Асенсио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Реал
90'
ГОЛ! 1:3!
М. Асенсио
Пас отдал
Л. Васкес
82'
Вторая желтая
К. Роналду
Замена
П. Алькасер
️️️️
И. Ракитич
82'
81'
Желтая карточка
К. Роналду
81'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Месси
77'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
68'
68'
Замена
М. Асенсио
️️️️
М. Ковачич
67'
Травма
М. Ковачич
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ж. Деулофеу
59'
58'
Замена
К. Роналду
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
С. Бускетс
57'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ж. Пике
41'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
41'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
Л. Месси
40'
Желтая карточка
Ж. Пике
27'
20'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
22
Видаль
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
10
Деулофеу
9
Суарес
4-1-2-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
8
Ковачич
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
10
Деулофеу
4
Суарес
4
Суарес
10
Деулофеу
11
Ракитич
9
Алькасер
9
Алькасер
11
Ракитич
8
Ковачич
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Ковачич
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
7
Роналду
9
Бензема
Остались в запасе
Барселона
Реал
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Барселона - Реал
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Барселона
Реал
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
Вчера, 20:30
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 13:50
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
Вчера, 20:30
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 13:50
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+