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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 06 мая 2018
Барселона
06.05.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Реал
10'
Л. Суарес
52'
Л. Месси
15'
К. Роналду
72'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
90'
+2
Желтая карточка
И. Ракитич
85'
84'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Т. Кроос
76'
Желтая карточка
Г. Бэйл
72'
ГОЛ! 2:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
М. Асенсио
68'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Начо
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Иньеста
58'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
52'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ф. Коутиньо
46'
46'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Роналду
Красная карточка
С. Роберто
45'
+3
Желтая карточка
Л. Месси
45'
Желтая карточка
Л. Суарес
44'
44'
Желтая карточка
С. Рамос
31'
Желтая карточка
Р. Варан
15'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
12'
Желтая карточка
Начо
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-3
1
Навас
6
Начо
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
11
Коутиньо
27
Семеду
27
Семеду
11
Коутиньо
8
Иньеста
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Иньеста
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
7
Роналду
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Роналду
8
Кроос
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Кроос
6
Начо
17
Васкес
17
Васкес
6
Начо
Остались в запасе
Барселона
Реал
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Барселона - Реал
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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