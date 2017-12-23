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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 23 декабря 2017
Реал
23.12.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
54'
Л. Суарес
64'
Л. Месси (П)
90+3'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
А. Видаль
Пас отдал
Л. Месси
90'
+1
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Роберто
88'
Желтая карточка
С. Бускетс
84'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Паулиньо
Желтая карточка
Марсело
83'
77'
Замена
Н. Семеду
️️️️
А. Иньеста
Замена
Г. Бэйл
️️️️
М. Ковачич
72'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Каземиро
72'
Замена
Начо
️️️️
К. Бензема
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
Красная карточка
Д. Карвахаль
63'
Желтая карточка
С. Рамос
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
18'
Желтая карточка
Т. Вермален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
8
Ковачич
9
Бензема
7
Роналду
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
3
Пике
4
Вермален
18
Альба
5
Бускетс
18
Паулиньо
8
Иньеста
11
Ракитич
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
5
Каземиро
10
Асенсио
10
Асенсио
5
Каземиро
9
Бензема
6
Начо
6
Начо
9
Бензема
8
Ковачич
18
Бэйл
18
Бэйл
8
Ковачич
8
Иньеста
27
Семеду
27
Семеду
8
Иньеста
6
Роберто
22
Видаль
22
Видаль
6
Роберто
18
Паулиньо
20
Гомеш
20
Гомеш
18
Паулиньо
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Барселона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бернабеу
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