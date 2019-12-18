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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 18 декабря 2019
Барселона
18.12.2019, среда, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
90'
+2
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Замена
А. Фати
️️️️
А. Гризманн
83'
80'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
80'
Замена
Родриго
️️️️
Иско
78'
Желтая карточка
С. Рамос
76'
Желтая карточка
Иско
70'
Желтая карточка
Г. Бэйл
66'
Желтая карточка
Каземиро
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Семеду
55'
Желтая карточка
К. Лангле
45'
Желтая карточка
Л. Суарес
40'
Желтая карточка
И. Ракитич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
3
Пике
27
Семеду
6
Роберто
11
Ракитич
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
9
Суарес
4-1-2-1-2
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
7
Гризманн
31
Фати
31
Фати
7
Гризманн
27
Семеду
23
Видаль
23
Видаль
27
Семеду
22
Иско
11
Родриго
11
Родриго
22
Иско
8
Вальверде
20
Модрич
20
Модрич
8
Вальверде
Остались в запасе
Барселона
Реал
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
7
Винисиус
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Барселона - Реал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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