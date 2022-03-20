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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 20 марта 2022
Реал
20.03.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
29'
П. Обамеянг
38'
Р. Араухо
47'
Ф. Торрес
51'
П. Обамеянг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Барселона
Желтая карточка
Л. Васкес
88'
88'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
86'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Педри
86'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Ж. Альба
Желтая карточка
Э. Камавинга
82'
80'
Замена
А. Траоре
️️️️
У. Дембеле
74'
Желтая карточка
Ж. Альба
71'
Замена
М. Депай
️️️️
П. Обамеянг
71'
Замена
Гави
️️️️
Ф. де Йонг
Желтая карточка
Л. Модрич
63'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
63'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Начо
63'
51'
ГОЛ! 0:4!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ф. Торрес
47'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
П. Обамеянг
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
46'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Карвахаль
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Р. Араухо
Пас отдал
У. Дембеле
31'
Желтая карточка
С. Бускетс
29'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
27'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Желтая карточка
Т. Кроос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ПЗ
14
Ферран Торрес
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
6
Гави
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-3-2
1
Куртуа
6
Начо
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
11
Родриго
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
33
Араухо
3
Пике
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
10
Дембеле
14
Торрес
7
Обамеянг
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
6
Начо
17
Васкес
17
Васкес
6
Начо
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
14
Карвахаль
9
Диас
9
Диас
14
Карвахаль
8
Педри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Педри
18
Альба
10
Алвес
10
Алвес
18
Альба
21
де Йонг
6
Гави
6
Гави
21
де Йонг
10
Дембеле
24
Траоре
24
Траоре
10
Дембеле
7
Обамеянг
10
Депай
10
Депай
7
Обамеянг
Остались в запасе
Реал
Барселона
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Реал - Барселона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Бернабеу
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