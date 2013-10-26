Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 26 октября 2013
Барселона
26.10.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Реал
19'
Неймар
78'
А. Санчес
90+1'
Хесе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Хесе
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Педро
️️️️
Неймар
84'
79'
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
Неймар
78'
Замена
А. Сонг
️️️️
А. Иньеста
77'
76'
Замена
Хесе
️️️️
А. Ди Мария
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Фабрегас
70'
64'
Желтая карточка
Марсело
61'
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Бэйл
59'
Желтая карточка
С. Хедира
56'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
С. Рамос
45'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
Адриано
35'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
А. Иньеста
19'
14'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
С. Бускетс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-2-3
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Неймар
4
Фабрегас
10
Месси
3-2-2-1-2
13
Лопес
93
Рамос
19
Варан
3
Пепе
14
Карвахаль
12
Марсело
10
Модрич
28
Хедира
11
Ди Мария
18
Бэйл
7
Роналду
8
Иньеста
8
Сонг
8
Сонг
8
Иньеста
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
4
Фабрегас
4
Санчес
4
Санчес
4
Фабрегас
93
Рамос
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
93
Рамос
11
Ди Мария
10
Хесе
10
Хесе
11
Ди Мария
18
Бэйл
9
Бензема
9
Бензема
18
Бэйл
Остались в запасе
Барселона
Реал
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Реал
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Беллингем продлил контракт с «Реалом» на улучшенных условиях
Вчера, 13:16
1
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Беллингем продлил контракт с «Реалом» на улучшенных условиях
Вчера, 13:16
1
«Реал» купил нового полузащитника
Вчера, 10:39
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+