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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 02 марта 2023
Реал
02.03.2023, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Барселона
26'
Э. Милитао (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Барселона
86'
Замена
С. Роберто
️️️️
Ф. Кессье
Замена
А. Родригес
️️️️
Л. Модрич
84'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Т. Кроос
74'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
73'
69'
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
Замена
Родриго
️️️️
Начо
67'
66'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Желтая карточка
Начо
55'
51'
Желтая карточка
Гави
45'
Желтая карточка
Рафинья
26'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Милитао
Желтая карточка
Винисиус
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Гави
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Пабло Торре
АП
4-4-1-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
6
Начо
26
Карвахаль
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
6
Камавинга
7
Винисиус
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Алонсо
33
Араухо
23
Кунде
3
Бальде
5
Бускетс
19
Кессье
21
де Йонг
11
Рафинья
6
Гави
14
Торрес
8
Кроос
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Кроос
6
Начо
11
Родриго
11
Родриго
6
Начо
14
Модрич
30
Родригес
30
Родригес
14
Модрич
19
Кессье
6
Роберто
6
Роберто
19
Кессье
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
Остались в запасе
Реал
Барселона
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Реал - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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