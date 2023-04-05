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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 05 апреля 2023
Барселона
05.04.2023, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 4
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Реал
45+1'
Винисиус
50'
К. Бензема
58'
К. Бензема (П)
81'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Реал
Желтая карточка
А. Фати
90'
+2
89'
Замена
Начо
️️️️
К. Бензема
88'
Желтая карточка
Э. Милитао
87'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Винисиус
87'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Л. Модрич
86'
Желтая карточка
Д. Алаба
Желтая карточка
А. Бальде
86'
Желтая карточка
Р. Араухо
84'
81'
ГОЛ! 0:4!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
Желтая карточка
Ф. Торрес
76'
75'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
71'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
Э. Гарсия
67'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
66'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
М. Алонсо
66'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Кессье
63'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Бензема
50'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
26'
Желтая карточка
Винисиус
Желтая карточка
Гави
26'
Желтая карточка
С. Роберто
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЛФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Рафинья
РФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-3
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
33
Араухо
3
Алонсо
5
Бускетс
19
Кессье
6
Роберто
6
Гави
9
Левандовски
11
Рафинья
4-3-2-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
6
Камавинга
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
3
Алонсо
24
Гарсия
24
Гарсия
3
Алонсо
19
Кессье
31
Фати
31
Фати
19
Кессье
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
9
Бензема
6
Начо
6
Начо
9
Бензема
14
Модрич
14
Чуамени
14
Чуамени
14
Модрич
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Барселона
Реал
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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