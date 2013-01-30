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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 30 января 2013
Реал
30.01.2013, среда, 23:59
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Барселона
81'
Р. Варан
50'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Барселона
Желтая карточка
Х. Алонсо
89'
85'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Фабрегас
81'
Желтая карточка
К. Пуйоль
ГОЛ! 1:1!
Р. Варан
Пас отдал
М. Озил
81'
76'
Замена
А. Санчес
️️️️
Педро
72'
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
63'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Х. Кальехон
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Кальехон
42'
Желтая карточка
Р. Карвалью
16'
1'
Желтая карточка
Ж. Пике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
5
Арбелоа
19
Варан
6
Карвалью
2
Эссьен
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
7
Кальехон
9
Бензема
7
Роналду
3-1-3-3
13
Пинто
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
18
Альба
6
Хави
5
Бускетс
4
Фабрегас
9
Педро
10
Месси
8
Иньеста
7
Кальехон
10
Модрич
10
Модрич
7
Кальехон
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
4
Фабрегас
6
Алькантара
6
Алькантара
4
Фабрегас
9
Педро
4
Санчес
4
Санчес
9
Педро
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Жорди Роура
Статистика матча Реал - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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