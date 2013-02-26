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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 26 февраля 2013
Барселона
26.02.2013, вторник, 23:59
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Реал
89'
Ж. Альба
13'
К. Роналду (П)
57'
К. Роналду
68'
Р. Варан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Реал
ГОЛ! 1:3!
Ж. Альба
Пас отдал
А. Иньеста
89'
84'
Замена
М. Эссьен
️️️️
Х. Алонсо
79'
Замена
Пепе
️️️️
М. Озил
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Хави
73'
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
71'
70'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Игуаин
68'
ГОЛ! 0:3!
Р. Варан
Пас отдал
М. Озил
Замена
Д. Вилья
️️️️
С. Фабрегас
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Желтая карточка
К. Пуйоль
40'
37'
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
Ж. Пике
13'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
3
Пепе
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-1-3-3
13
Пинто
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
18
Альба
4
Фабрегас
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
4-1-1-2-2
13
Лопес
5
Арбелоа
93
Рамос
19
Варан
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
6
Хави
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Хави
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
4
Фабрегас
7
Вилья
7
Вилья
4
Фабрегас
10
Озил
3
Пепе
3
Пепе
10
Озил
3
Алонсо
2
Эссьен
2
Эссьен
3
Алонсо
9
Игуаин
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Игуаин
Остались в запасе
Барселона
Реал
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Жорди Роура
1
Антонио Адан
ВР
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Барселона - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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