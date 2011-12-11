Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 11 декабря 2011
Реал
11.12.2011, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
1'
К. Бензема
30'
А. Санчес
53'
Марсело (АГ)
66'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
Замена
Д. Вилья
️️️️
А. Санчес
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Г. Игуаин
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:3!
С. Фабрегас
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
С. Хедира
️️️️
Л. Диарра
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Л. Диарра
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Марсело
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Л. Месси
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
Х. Алонсо
Травма
А. Ди Мария
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
3
Алонсо
19
Диарра
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
4
Фабрегас
4
Санчес
19
Диарра
28
Хедира
28
Хедира
19
Диарра
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Игуаин
11
Ди Мария
4
Фабрегас
20
Кейта
20
Кейта
4
Фабрегас
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
4
Санчес
7
Вилья
7
Вилья
4
Санчес
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Барселона
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Барселона
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+