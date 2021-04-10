Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 10 апреля 2021
Реал
10.04.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
13'
К. Бензема
28'
Т. Кроос
60'
О. Мингеса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
Вторая желтая
Каземиро
90'
Желтая карточка
Каземиро
89'
85'
Желтая карточка
Ж. Альба
81'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
У. Дембеле
81'
Замена
Тринкау
️️️️
Педри
Замена
Иско
️️️️
Винисиус
73'
Замена
М. Диас
️️️️
Т. Кроос
72'
Замена
Марсело
️️️️
К. Бензема
72'
72'
Замена
И. Мориба
️️️️
Р. Араухо
Желтая карточка
Начо
69'
64'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Бускетс
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Вальверде
61'
60'
ГОЛ! 2:1!
О. Мингеса
Пас отдал
Ж. Альба
46'
Замена
А. Гризманн
️️️️
С. Дест
Замена
А. Одриосола
️️️️
Л. Васкес
43'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кроос
28'
26'
Желтая карточка
Р. Араухо
23'
Желтая карточка
Педри
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Васкес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПАЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
6
Начо
17
Васкес
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
9
Бензема
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
33
Араухо
30
Мингеса
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
18
Альба
21
де Йонг
8
Педри
10
Месси
10
Дембеле
9
Бензема
12
Марсело
12
Марсело
9
Бензема
17
Васкес
20
Одриосола
20
Одриосола
17
Васкес
7
Винисиус
22
Иско
22
Иско
7
Винисиус
8
Вальверде
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Кроос
9
Диас
9
Диас
8
Кроос
5
Бускетс
6
Роберто
6
Роберто
5
Бускетс
33
Араухо
6
Мориба
6
Мориба
33
Араухо
8
Педри
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Педри
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Дембеле
8
Дест
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Дест
Остались в запасе
Реал
Барселона
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Родриго
ПВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Реал - Барселона
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Абдул Белуши
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Рен ТВ, Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Реал
Барселона
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
09:36
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
Вчера, 13:19
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+