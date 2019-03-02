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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 02 марта 2019
Реал
02.03.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
26'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
90'
+2
Замена
Н. Семеду
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
Д. Карвахаль
89'
Желтая карточка
М. Асенсио
82'
78'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Дембеле
Замена
Иско
️️️️
Каземиро
76'
71'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
63'
Желтая карточка
К. Лангле
Желтая карточка
С. Рамос
61'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
61'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
55'
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Пас отдал
С. Роберто
2'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
4-1-2-1-2
1
Куртуа
3
Регилон
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
7
Винисиус
9
Бензема
18
Бэйл
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
6
Артур
11
Ракитич
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
5
Каземиро
22
Иско
22
Иско
5
Каземиро
10
Дембеле
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Дембеле
5
Бускетс
27
Семеду
27
Семеду
5
Бускетс
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Сантьяго Солари
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Первый канал
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