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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 16 апреля 2011
Реал
16.04.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
82'
К. Роналду (П)
53'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
+3
Желтая карточка
Хави
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Желтая карточка
В. Вальдес
Замена
Максвелл
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Х. Алонсо
Замена
А. Арбелоа
️️️️
А. Ди Мария
Замена
И. Афеллай
️️️️
Педро
Замена
С. Кейта
️️️️
К. Пуйоль
Замена
М. Озил
️️️️
К. Бензема
Травма
К. Пуйоль
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Месси
Красная карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
6
Карвалью
3
Пепе
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
3
Адриано
8
Иньеста
6
Хави
5
Бускетс
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
11
Ди Мария
5
Арбелоа
5
Арбелоа
11
Ди Мария
9
Бензема
10
Озил
10
Озил
9
Бензема
3
Алонсо
25
Адебайор
25
Адебайор
3
Алонсо
3
Адриано
17
Максвелл
17
Максвелл
3
Адриано
5
Пуйоль
20
Кейта
20
Кейта
5
Пуйоль
9
Педро
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Педро
Остались в запасе
Реал
Барселона
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Барселона
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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