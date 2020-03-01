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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 01 марта 2020
Реал
01.03.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Барселона
71'
Винисиус
90+2'
М. Диас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
ГОЛ! 2:0!
М. Диас
90'
+2
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
90'
+1
86'
Желтая карточка
Л. Месси
Замена
Л. Васкес
️️️️
Ф. Вальверде
86'
81'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Артур
81'
Замена
А. Фати
️️️️
А. Гризманн
Замена
Л. Модрич
️️️️
Иско
79'
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Т. Кроос
71'
69'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Видаль
19'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Д. Карвахаль
19'
Желтая карточка
Винисиус
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
АП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
7
Винисиус
22
Иско
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Артур
10
Месси
23
Видаль
7
Гризманн
22
Иско
20
Модрич
20
Модрич
22
Иско
8
Вальверде
17
Васкес
17
Васкес
8
Вальверде
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
7
Гризманн
31
Фати
31
Фати
7
Гризманн
6
Артур
11
Ракитич
11
Ракитич
6
Артур
23
Видаль
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
23
Видаль
Остались в запасе
Реал
Барселона
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Реал - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Первый канал
Новости команд
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