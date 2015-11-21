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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 21 ноября 2015
Реал
21.11.2015, суббота, 20:15
Испания. Примера, 12 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
10'
Л. Суарес
38'
Неймар
53'
А. Иньеста
73'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
90'
+1
Желтая карточка
С. Бускетс
Красная карточка
Иско
83'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
82'
75'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
А. Иньеста
73'
ГОЛ! 0:4!
Л. Суарес
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Марсело
59'
56'
Замена
Л. Месси
️️️️
И. Ракитич
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
55'
53'
ГОЛ! 0:3!
А. Иньеста
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
С. Рамос
50'
38'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
Пас отдал
А. Иньеста
31'
Желтая карточка
Д. Алвес
27'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Х. Маскерано
26'
Травма
Х. Маскерано
Желтая карточка
Х. Родригес
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Лионель Месси
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
13
Данило
14
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-1-3-1-1
1
Браво
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
9
Суарес
12
Марсело
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Марсело
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
14
Маскерано
22
Матье
22
Матье
14
Маскерано
11
Ракитич
10
Месси
10
Месси
11
Ракитич
8
Иньеста
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Иньеста
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал - Барселона
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Матч ТВ
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