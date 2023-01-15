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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 15 января 2023
Реал
15.01.2023, воскресенье, 22:00
Суперкубок Испании, Финал
1 : 3
Завершен
Барселона
90+3'
К. Бензема
33'
Гави
45'
Р. Левандовски
69'
Педри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Барселона
ГОЛ! 1:3!
К. Бензема
90'
+3
90'
Замена
С. Роберто
️️️️
Педри
89'
Замена
А. Фати
️️️️
Гави
86'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Ф. де Йонг
Желтая карточка
Ф. Вальверде
82'
78'
Замена
Рафинья
️️️️
У. Дембеле
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
72'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Т. Кроос
72'
69'
ГОЛ! 0:3!
Педри
Пас отдал
Гави
68'
Желтая карточка
Р. Араухо
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
65'
49'
Желтая карточка
А. Кристенсен
45'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Гави
33'
ГОЛ! 0:1!
Гави
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
Ф. Менди
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Гави
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
26
Карвахаль
8
Кроос
6
Камавинга
14
Модрич
7
Винисиус
8
Вальверде
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
23
Кунде
15
Кристенсен
33
Араухо
3
Бальде
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
10
Дембеле
6
Гави
9
Левандовски
26
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
26
Карвахаль
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Кроос
8
Педри
6
Роберто
6
Роберто
8
Педри
21
де Йонг
19
Кессье
19
Кессье
21
де Йонг
6
Гави
31
Фати
31
Фати
6
Гави
10
Дембеле
11
Рафинья
11
Рафинья
10
Дембеле
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Реал - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Кинг Фахд
Где смотреть матч:
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