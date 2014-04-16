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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 16 апреля 2014
Барселона
16.04.2014, среда, 23:30
Испания. Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
Реал
69'
М. Бартра
9'
А. Ди Мария
83'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Реал
87'
Замена
Каземиро
️️️️
Иско
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Бартра
85'
84'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
А. Ди Мария
83'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэйл
ГОЛ! 1:1!
М. Бартра
Пас отдал
Хави
69'
Замена
Педро
️️️️
С. Фабрегас
59'
Желтая карточка
Х. Маскерано
52'
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
46'
15'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Неймар
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Бензема
3'
Желтая карточка
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
18
Альба
14
Маскерано
5
Бартра
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Неймар
10
Месси
4
Фабрегас
4-1-1-3-1
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
11
Ди Мария
9
Бензема
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
4
Фабрегас
9
Педро
9
Педро
4
Фабрегас
5
Бартра
4
Санчес
4
Санчес
5
Бартра
22
Иско
5
Каземиро
5
Каземиро
22
Иско
11
Ди Мария
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
11
Ди Мария
Остались в запасе
Барселона
Реал
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:25 (прямая)
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