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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 02 марта 2013
Реал
02.03.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
6'
К. Бензема
82'
С. Рамос
18'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
90'
+4
Красная карточка
В. Вальдес
90'
+3
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
А. Арбелоа
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Алвес
85'
Замена
К. Тельо
️️️️
Т. Алькантара
ГОЛ! 2:1!
С. Рамос
Пас отдал
Л. Модрич
82'
77'
Замена
Адриано
️️️️
Педро
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Ф. Коэнтрау
69'
Желтая карточка
А. Мората
68'
67'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Вилья
64'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
61'
59'
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
К. Роналду
️️️️
К. Бензема
58'
Замена
С. Хедира
️️️️
Кака
58'
55'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
С. Рамос
51'
18'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
А. Мората
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
26
Виктор Вальдес
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
19
Варан
2
Эссьен
10
Модрич
21
Мората
10
Кака
7
Кальехон
9
Бензема
4-3-3
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
6
Алькантара
5
Бускетс
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
17
Коэнтрау
5
Арбелоа
5
Арбелоа
17
Коэнтрау
10
Кака
28
Хедира
28
Хедира
10
Кака
9
Бензема
7
Роналду
7
Роналду
9
Бензема
9
Педро
3
Адриано
3
Адриано
9
Педро
6
Алькантара
37
Тельо
37
Тельо
6
Алькантара
7
Вилья
4
Санчес
4
Санчес
7
Вилья
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Жорди Роура
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Жорди Роура
Статистика матча Реал - Барселона
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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