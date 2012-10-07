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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 07 октября 2012
Барселона
07.10.2012, воскресенье, 21:50
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Реал
31'
Л. Месси
61'
Л. Месси
23'
К. Роналду
66'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
90'
Желтая карточка
А. Арбелоа
88'
Замена
М. Эссьен
️️️️
А. Ди Мария
80'
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
77'
Желтая карточка
Пепе
66'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Фабрегас
64'
62'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
61'
57'
Желтая карточка
М. Озил
Желтая карточка
С. Бускетс
54'
43'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Педро
39'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
31'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Д. Алвес
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
3
Адриано
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ПП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-1-4-2
26
Вальдес
18
Альба
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
3
Адриано
4
Фабрегас
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
4-1-1-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
10
Алвес
33
Монтойя
33
Монтойя
10
Алвес
4
Фабрегас
4
Санчес
4
Санчес
4
Фабрегас
11
Ди Мария
2
Эссьен
2
Эссьен
11
Ди Мария
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Барселона
Реал
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Барселона - Реал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:45 (прямая)
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