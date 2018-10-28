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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 28 октября 2018
Барселона
28.10.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 10 тур
5 : 1
Завершен
Реал
11'
Ф. Коутиньо
30'
Л. Суарес (П)
75'
Л. Суарес
83'
Л. Суарес
87'
А. Видаль
50'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
ГОЛ! 5:1!
А. Видаль
Пас отдал
У. Дембеле
87'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
84'
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
83'
81'
Замена
М. Диас
️️️️
Марсело
78'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Л. Суарес
77'
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
75'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Коутиньо
74'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Рафинья
68'
53'
Желтая карточка
Г. Бэйл
50'
ГОЛ! 2:1!
Марсело
46'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Р. Варан
39'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
И. Ракитич
37'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Суарес
30'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Ж. Альба
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
12
Рафинья
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Чуми
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-5-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
12
Рафинья
6
Роберто
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Артур
11
Коутиньо
9
Суарес
4-1-2-1-2
1
Куртуа
6
Начо
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
12
Рафинья
27
Семеду
27
Семеду
12
Рафинья
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Коутиньо
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
19
Варан
17
Васкес
17
Васкес
19
Варан
12
Марсело
9
Диас
9
Диас
12
Марсело
Остались в запасе
Барселона
Реал
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Чуми
ЦЗ
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Кейлор Навас
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Чуми
ЦЗ
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Барселона - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Барселона
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