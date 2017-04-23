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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 23 апреля 2017
Реал
23.04.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 33 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
28'
Каземиро
86'
Х. Родригес
33'
Л. Месси
73'
И. Ракитич
90+2'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
Л. Месси
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
ГОЛ! 2:2!
Х. Родригес
Пас отдал
Марсело
86'
Замена
Х. Родригес
️️️️
К. Бензема
82'
Желтая карточка
М. Ковачич
81'
Красная карточка
С. Рамос
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
И. Ракитич
70'
Замена
А. Гомеш
️️️️
П. Алькасер
Замена
М. Ковачич
️️️️
Каземиро
70'
39'
Желтая карточка
С. Умтити
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
39'
Травма
Г. Бэйл
37'
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
28'
Желтая карточка
Каземиро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
4-1-2-3
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
9
Бензема
7
Роналду
18
Бэйл
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
9
Суарес
9
Алькасер
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Каземиро
9
Бензема
23
Родригес
23
Родригес
9
Бензема
9
Алькасер
20
Гомеш
20
Гомеш
9
Алькасер
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал - Барселона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бернабеу
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