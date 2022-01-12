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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 12 января 2022
Барселона
12.01.2022, среда, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Реал
41'
Л. де Йонг
83'
А. Фати
25'
Винисиус
72'
К. Бензема
98'
Ф. Вальверде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Реал
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Э. Абде
110'
110'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Винисиус
108'
Травма
Винисиус
99'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
98'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Родриго
91'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
ГОЛ! 2:2!
А. Фати
Пас отдал
Ж. Альба
83'
83'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Д. Алвес
78'
Замена
М. Депай
️️️️
Гави
78'
75'
Желтая карточка
Каземиро
72'
ГОЛ! 1:2!
К. Бензема
68'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
Замена
А. Фати
️️️️
Л. де Йонг
66'
Желтая карточка
Д. Алвес
51'
Замена
Педри
️️️️
Ф. де Йонг
46'
Замена
Э. Абде
️️️️
Ф. Торрес
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
41'
25'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Ф. Торрес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-2-3
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гави
14
Торрес
26
де Йонг
10
Дембеле
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
6
Начо
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
10
Алвес
6
Гонсалес
6
Гонсалес
10
Алвес
21
де Йонг
8
Педри
8
Педри
21
де Йонг
26
де Йонг
31
Фати
31
Фати
26
де Йонг
14
Торрес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
14
Торрес
Эз Абде
9
Хутгла
9
Хутгла
Эз Абде
6
Гави
10
Депай
10
Депай
6
Гави
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
7
Винисиус
6
Камавинга
6
Камавинга
7
Винисиус
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
Остались в запасе
Барселона
Реал
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Кинг Фахд
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