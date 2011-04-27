Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 27 апреля 2011
Реал
27.04.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Барселона
76'
Л. Месси
87'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
Замена
С. Роберто
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Афеллай
Замена
И. Афеллай
️️️️
Педро
Красная карточка
Пепе
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Э. Адебайор
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
А. Арбелоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
3
Пепе
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-3-2-1
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
19
Диарра
3
Алонсо
3
Пепе
10
Озил
11
Ди Мария
7
Роналду
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
5
Пуйоль
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
10
Озил
25
Адебайор
25
Адебайор
10
Озил
7
Вилья
6
Роберто
6
Роберто
7
Вилья
9
Педро
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Педро
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Барселона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Барселона
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
5
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
16:25
5
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+